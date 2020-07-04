"Из-за сокращения количества пассажирских рейсов часть авиапарка "Уральских авиалиний" была временно припаркована в нескольких российских аэропортах. В настоящее время все самолёты нашей авиакомпании задействованы в выполнении перелётов", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Уральские авиалинии" в условиях сокращения объема перевозок разместила часть авиапарка в своем базовом аэропорту — "Кольцово". В апреле в простое в "Кольцово" находились 16 самолетов из 48.

Затем перевозчик заявил, что на период пандемии переоборудовал 12 воздушных судов под перевозки грузов. В конце июня "Уральские авиалинии" на фоне повышения спроса на полеты начали снова переоборудовать грузовые самолеты в пассажирские.

Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства A320. Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.