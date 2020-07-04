По словам губернатора Кумамото Икуо Кабасимы, сейчас спасатели выясняют ситуацию в деревне Кума, где в затопленном доме престарелых могли погибнуть не менее 14 постояльцев.

Ситуация осложняется оползнями, которые несут на населенные пункты грязь, глину, а также вывернутые с корнями деревья и пни — тела двух людей извлечены без признаков жизни из-под толстого слоя грязи и глины в районе Цунагимати в префектуре Кумамото. Спасатели продолжают поиски еще одного человека, который, по некоторым данным, также оказался заживо погребенным под оползнем.

В городе Асикита, также в префектуре Кумамото, без вести пропали шесть человек, один человек спасен, но он получил серьезные травмы.

По словам энергетиков острова Кюсю, где расположены пострадавшие префектуры, из-за разгула стихии многие районы остались без электроснабжения.

На помощь спасателям, которые используют в работе вертолеты и катера, по распоряжению премьер-министра страны Синдзо Абэ, направлены 10 тыс. служащих сил самообороны Японии.

Японское метеорологическое агентство в свою очередь прогнозирует спад интенсивности ливней в регионе в скором времени.