"Узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways в ближайшие две недели выполнит 19 чартерных рейсов, для вывоза граждан страны из-за рубежа после приостановки авиасообщения из-за пандемии", — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

По данным оперштаба, в соответствии с графиком, шесть чартеров будут направлены в Москву, два — в Санкт-Петербург и один — во Владивосток. Чартеры также будут организованы в Дубай, Минск, Нью-Йорк, Сеул и Стамбул.

По данным министерства транспорта Узбекистана, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 17 тысяч соотечественников, в том числе около 12 тысяч из России, из Узбекистана в РФ — около 3,6 тысячи россиян.