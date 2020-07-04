"В соответствии с решением государственной комиссии внутренние рейсы в полном объеме сохраняются", — сказал Ластаев на брифинге в субботу.

Как отметил глава комитета, в настоящее время самолеты выполняют около 500 внутренних рейсов в неделю. "На сегодняшний день мы выполняем внутренние рейсы по 45 направлениям, порядка 500 рейсов в неделю выполняется, 71 рейс в день. Все они будут сохранены и выполняться по расписанию", — добавил Ластаев.

"Что касается международных направлений. Будут выполняться рейсы ранее одобренные, разрешенные межведомственной комиссией. На сегодняшний день выполняются международные рейсы по двум направлениям — Турция и Южная Корея", — проинформировал он.

Ластаев напомнил, что накануне было получено от Турции официальное уведомление, что с 4 июля въезд в страну для граждан Казахстана ограничен.

"Рейсы будут выполняться на вывоз ранее завезенных пассажиров нашими авиакомпаниями. Все пассажиры, которые сейчас находятся на территории Турции, будут вывезены, здесь все обязательства со стороны авиакомпании будут выполнены", — заверил он.

2 июля госкомиссия Казахстана под председательством премьер-министра Аскара Мамина приняла решение ввести в стране с 5 июля сроком на 14 дней ряд ограничительных мер в связи с ухудшением ситуации с COVID-19.