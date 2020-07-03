Документ действует до 1 января 2021 года и касается детских садов, общеобразовательных школ, детских оздоровительных лагерей, кружков и секций, социальных учреждений для детей, детских игровых комнат в торговых центрах. Основные требования — это контроль температуры тела детей и взрослых и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ, регулярная уборка помещений с дезинфицирующими средствами, проветривание, социальная дистанция в 1,5 метра и максимальное разобщение детей из разных групп, классов, отрядов или потоков.

Мероприятия в детских садах должны проводиться на свежем воздухе или в помещении, закрепленном за группой, ежедневно должны проходить дезинфекцию детские игрушки.

В школах за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет (за исключением уроков физкультуры, физики, химии, изобразительного искусства, труда и технологии, где нужно дополнительное оборудование). Роспотребнадзор также повторяет требование, что классы должны учиться по индивидуальному расписанию, чтобы школьники из разных классов не пересекались на переменах.

Для детских лагерей вновь подтверждается требование минимизировать контакты между детьми из разных отрядов, обеспечить проведение мероприятий на открытом воздухе, не допускать в лагерь родителей детей и посторонних. Временно покидать лагерь детям и вожатым нельзя, заезд и отъезд должны проходить строго в начале и конце смены. Работа палаточных лагерей запрещается.

Для игровых комнат устанавливается требование мерить температуру на входе, проводить ежедневную уборку поверхностей и игрушек с дезинфицирующими средствами, использовать устройства для обеззараживания воздуха.

Ранее Роспотребнадзор давал рекомендации отдельно для работы школ, детских лагерей, организации санитарно-эпидемиологических мероприятий на школьных экзаменах (включая ЕГЭ).