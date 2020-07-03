"Турция дождалась своих гостей из Украины и Белоруссии. 3 июля были запущены первые чартеры из Днепра и Минска в Бодрум, они были загружены полностью. Далее стартуют рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы. Чартерные рейсы по маршрутам Минск – Анталья и Минск – Измир запланированы в субботу", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в компании, чартерную программу из Киева в Анталью будет осуществлять авиакомпания "Роза Ветров", предполагается до 5-7 рейсов в неделю из столицы Украины. В Белоруссии чартеры авиакомпании Belavia запланированы из Минска, Бреста, Витебска и Гродно, также есть блоки мест на регулярных рейсах.

Фото: Пресс-служба TEZ Tour

"Туристов первых рейсов встречают с цветами, угощают закусками и напитками. При этом соблюдены все меры безопасности: на стойках регистрации стоят санитайзеры, а персонал работает в масках и перчатках. Во всех аэропортах турецкие власти открыли специальные тест-центры, где каждому гостю измеряют температуру", — рассказали в TEZ Tour.

Как сообщили в пресс-службе, хорошей новостью для граждан Украины и Белоруссии стала информация об официальной отмене 14-дневного карантина. Справка об отсутствии коронавируса также не требуется.

Въезд иностранцев на территорию Турции был разрешен еще с 11 июня, на всех туристических объектах были приняты необходимые меры безопасности. 1 июля Турция возобновила авиасообщение с Украиной и Белоруссией. Власти страны предложили России начать полеты 15 июля, однако 30 июня глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сказал журналистам, что говорить об открытии рейсов между странами с этой даты преждевременно.

Фото: Пресс-служба TEZ Tour

Как сообщалось, 20 июня Турция также возобновила авиасообщение с Казахстаном. Однако на первом же рейсе из Алма-Аты были обнаружены заболевшие коронавирусом. В результате часть туристов провели отпуск, сидя взаперти в номере отеля. 3 июля Турция объявила о приостановке авиасообщения с Казахстаном на две недели из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в этой стране.