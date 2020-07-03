"Нашим новым экспонатом стал советский грузовой вагон для узкоколеек, изготовленный в 1984 году", — сказал собеседник. С помощью кировских коллег новгородские музейщики доставили вагон из Архангельской области.

Вагон нуждается в ремонте. "Тем не менее, он — на ходу и в целом его состояние — хорошее. Таких вагонов и в таком состоянии в России сохранились единицы", — добавили в музее.

Как сообщалось, Музей Тесовской УЖД был создан группой молодых энтузиастов из Санкт-Петербурга в 2014 году. Он располагает тепловозами, автомотрисой, мото- и автодрезинами и прицепами к ним, грузовыми и пассажирскими вагонами, вагоном-столовой, вагоном-сцепом, вагоном-ледником и вагоном-мастерской, цистернами и другой отечественной и зарубежной железнодорожной техникой.

Большинство экспонатов энтузиасты выкупили у их владельцев за собственные деньги. Значительная часть ретро-техники находится на ходу.

Для поездок энтузиасты используют узкоколейку торфодобывающего предприятия "Тесово-1". Для показа техники энтузиасты построили почти 200-метровые пути.