Объединение двух структур позволит усовершенствовать систему госуправления развитием СКФО, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства РФ об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными ОЭЗ, входящими в туркластер в СКФО.

Проект постановления разработан Минэкономразвития и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 17 июня, общественные обсуждения завершены 1 июля.

Реорганизация позволит оптимизировать схожие функциональные структуры институтов развития, а также сократить операционные расходы компаний, отмечается в документе.

В соответствии с бюджетами КСК и КРСК, планируемый в 2021 году объем доходов объединенной компании составит 702,6 млн рублей при расходах 2 млрд 292,7 млн рублей. Дефицит средств ожидается в размере 1 млрд 590,1 млн рублей.

"Завершить реорганизацию планируется в декабре", — сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления СКФО.

В свою очередь источник в КСК сказал агентству, что в корпорациях уже началась оптимизация штатов и расходов на содержание. Оставшихся сотрудников уже разместили в единых офисах — в одном в Москве и в другом — в Минеральных Водах.

Как отмечается в пояснительной записке, выход на операционную безубыточность каждого из курортов туркластера СКФО может быть достигнут только после полного завершения инвестиционной фазы как со стороны КСК, так и со стороны резидентов, создающих коммерческую инфраструктуру курортов — места размещения, туристический сервис.

Также сообщается, что Минэкономразвития считает необходимым рассмотреть вопрос о предоставлении КСК, начиная с 2021 года, из федерального бюджета средств на возмещение расходов на содержание, обеспечение эксплуатации и ремонт созданных объектов инфраструктуры ОЭЗ, и, как результат, продолжение их полноценного функционирования и обеспечение возможности содержания корпорации, выполняющей функции управляющей компании.

Механизм предоставления субсидий предлагается сформировать на основе практики предоставления аналогичной господдержки управляющим компаниям ОЭЗ.

Первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич в мае-июне был избран председателем советов директоров КСК и КРСК.