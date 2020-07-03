Вандалы пробрались к камню, на котором установлена бронзовая статуя, и написали на нем черной краской фразу "Racist Fish" (англ.: расистская рыба). В полицию Копенгагена сообщили о появлении надписи в пятницу утром.

К тому моменту, когда полицейские прибыли к памятнику, краска уже высохла, поэтому они полагают, что акт вандализма мог быть совершен вечером в четверг или в ночь на пятницу.

Памятник, изображающий сидящую на камне девушку, посвящен персонажу детской сказки "Русалочка" всемирно известного датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Согласно сказке, русалочка была дочерью морского короля и мечтала обрести душу и любовь на земле. Памятник находится в порту Копенгагена, и является одной из любимых туристами достопримечательностью.

В июне вандалы также осквернили памятник Хансу Эгеде, норвежскому миссионеру-путешественнику, лингвисту, епископу Гренландии. Он в 18 веке совершил экспедицию в Гренландию и, не обнаружив там европейцев, стал проповедовать среди местного населения эскимосов и переводил христианские тексты на языки местных народов. Его памятник испортили красной краской и написали на нем "деколонизировать".

Полиция пока не установила, связаны ли эти акты вандализма.

С конца мая по миру прокатилась волна антирасистских демонстраций, в ходе которых мирные сторонники левых движений выходили на акции протеста, а их агрессивные участники устраивали беспорядки и столкновения с полицией. Во многих странах сторонники этих идей оскверняли памятники историческим деятелям эпохи географических открытий и колонизации, а также всем тем, кто, по их мнению, был связан с рабовладением или нарушением прав человека по расовому признаку.