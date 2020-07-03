"Организованные туристические группы мы стали принимать с начала прошлой недели — с 23 июня. И сразу к нам поехали небольшие автобусы, рассчитанные на 5-7 человек. Уже в конце первой недели мы отметили повышенный спрос на туристическое обслуживание. За это время организованных туристов принято более 400 человек", — рассказал Калина.

По его словам, с каждым новым днем это число растет. Заметно увеличилось и количество приезжающих на отдых жителей Калининградской области, для которых коса была закрыта во время пандемии коронавируса. При этом калининградцы не только загорают на пляжах и купаются, но и посещают различные туристические объекты.

"Для всех у нас открыты три туристических маршрута, семь экологических троп, а также музейный комплекс Визит-центр, где работают экскурсоводы нацпарка. Помимо этого у туристических фирм есть аккредитованные экскурсоводы, которые занимаются групповыми и персональными турами. А самостоятельные туристы получают возможность воспользоваться нашим электронным гидом", — сказал директор нацпарка.

Как сообщалось, в марте посещение Куршской косы было запрещено из-за пандемии коронавируса. Наряду с янтарем коса уже давно стала одной из туристических достопримечательностей Калининградской области, посещение которой стало почти, что обязательным атрибутом для каждого гостя региона.

Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.