"Прения состоялись. Мне было предоставлено слово. Прения были яркие, жаль, что не пустили прессу. Адвокат Петросян потребовал оправдательного приговора. Прокурор запросил три года условно, 500 тысяч рублей штрафа и восполнение (туристке — ИФ) Соломиной тех средств, которые она просит, в том числе морального ущерба в 2,5 млн рублей", — сказал Зубков, выйдя из здания суда.

Слушателей не пустили на прения, ссылаясь на противоэпидемические меры, которые введены на фоне ситуации с распространением коронавируса. У здания суда собралось несколько десятков сторонников Зубкова.

Прения продолжатся на следующей неделе.

Как сообщалось, летом 2018 года лев по кличке Витя укусил туристку из Кирова Ольгу Соломину. По данным ГСУ СКР по республике Крым, посетительница парка, заказавшая платную услугу "Прогулка со львом", подошла к хищнику сфотографироваться, и зверь повредил ей руку. "Тайган" заявил со своей стороны, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трепала льва за гриву". Дело поступило в суд осенью 2019 года.

Бизнесмену Олегу Зубкову вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" (ч.2 ст.238 УК РФ). Санкция статьи — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей штрафа, либо до 5 лет принудительных работ, или до 6 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей или без него.

Зубков основал "Тайган" — крупный питомник львов, тигров, жирафов и других зверей — в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Ранее, в 1995 году, бизнесмен открыл в Ялте на юге полуострова первый в СНГ частный зоопарк "Сказка". В "Тайгане" живут больше 2,5 тыс. питомцев, в "Сказке" — 1,5 тыс.