Документ опубликован на официальном сайте администрации края.

На Кубани продолжает действовать целый ряд ограничительных мер. В частности, продолжат работу обсерваторы, в них по-прежнему будут размещать приезжающих из-за границы.

Сохранится масочный режим на объектах с массовым пребыванием людей и в общественном транспорте, отмечается в постановлении.

При въезде в Краснодарский край в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и автостанциях будут, как и прежде, измерять температуру тела. Сохранится запрет на проведение массовых развлекательных мероприятий. Деловые мероприятия ограничены количеством участников не более 100 человек.

До 21 июля на Кубани продлевается режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями.

По данным регионального оперативного штаба, на 3 июля в крае выявлено 6159 случаев COVID-19. При этом 4910 пациентов полностью выздоровели. 81 человек скончался. 16 пациентов находятся в тяжелом состоянии.