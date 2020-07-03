"Приступают к работе детские санаторно-курортные учреждения, в том числе оказывающие реабилитационную помощь. Правда, ситуация по-прежнему требует повышенных мер безопасности. И госпитализация, и санаторно-курортное лечение будут организованы в строгом соответствии с санитарным законодательством и эпидемиологической обстановкой", — приводятся в сообщении слова губернатора Глеба Никитина.

Для каждого санатория определена своя дата начала работы. За пять дней до заезда начнется подготовка учреждений.

В связи с требованиями Роспотребнадзора заполняемость санаториев будет на уровне не более 50% от коечной мощности, а длительность санаторной смены сократится до 14 дней, отмечается в сообщении.

"Проживание и работа сотрудников в течение одной смены будут осуществляться в "закрытом" режиме", — говорится в пресс-релизе.