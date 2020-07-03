Эти заведения были закрыты в течение около трех месяцев в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Сотрудникам разрешено не носить маски, посетителям — тоже.

Также с субботы заработают парикмахерские, кинотеатры и религиозные объекты.

Британские СМИ называют предстоящую субботу "супер субботой", поскольку в стране впервые с марта будет снят значительный ряд ограничений.

Кроме того, с 10 июля Великобритания отменяет обязательный карантин для лиц из десятка стран, которые местные служба здравоохранения оценили как "страны с низким риском" заражения коронавирусом. Среди них — Франция, Испания, Германия и Италия. США в этот список не попали.

Великобритания стала одной из наиболее пострадавших стран в Европе. За время пандемии в стране выявили 283 тыс. случаев заражения коронавирусом, почти 44 тыс. человек скончалось.