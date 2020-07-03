"Приостановить в гостиницах и иных средствах размещения, расположенных на территории республики Крым, бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей, прибывающих из других субъектов РФ для участия в различных мероприятиях туристической направленности (слеты, фестивали, спортивно-тренировочные сборы, экскурсии и др.), до стабилизации эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции", — говорится в документе, размещенном на сайте крымского правительства в пятницу.

Также запрещено покупать путевки в крымские лагеря, которые пока могут принимать только детей, проживающих на полуострове. По данным с сайта министерства образования, науки и молодежи региона, всего в первой декаде июля начнут работу 14 загородных лагерей и 60 лагерей дневного пребывания при школах.

"О межсубъектовом детском туризме пока речи не идет, дети отдыхают только внутри субъекта. С родителями могут (приезжать — ИФ), потому что это ответственность исключительно родителей", — пояснила агентству "Интерфакс-Юг" руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Обязательная самоизоляция для жителей отменена, 1 июля открыт курортный сезон для россиян. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 712 человек, 30 пациентов умерли.