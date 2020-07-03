"Нынешний кризис – самый сильный с момента образования новой России, он привел к серьезным финансовым сложностям во всех сегментах – в авиации, гостиничном сегменте, санаторно-курортной отрасли. Но по опыту всех предыдущих кризисов в любом варианте туристическая отрасль выйдет из кризиса. Туроператоры смогут обеспечить выезд туристов по всем отложенным турам", — сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Игнатьев напомнил, что за последние месяцы не было серьезных скандалов, связанных с банкротствами туроператоров.

"Отрасль сплочена, у нас есть профильные объединения, СМИ. И все эти месяцы во время коронакризиса отрасль работала. Кто-то занимался сайтами, кто-то участвовал в разработке мер господдержки, кто-то работал над продуктом. Отрасль справится, но восстанавливаться будет долго, до конца 2021 года, и те объемы, которые у нас были до коронавируса, мы сможем получить только в 2022, может быть даже 2023 году. Но я уверен в участниках рынка, отрасли и мы видим поддержку государства, положительное влияние госорганов на рынок. И наш Ростуризм, основной регулятор, работает очень активно в последнее время", — добавил президент РСТ.

По его словам, "как только откроются границы, будут поставлены самолеты, и все будет летать и двигаться".

Как сообщалось, туристическая отрасль считается одной из наиболее пострадавших от кризиса, связанного с пандемией коронавируса. В связи с этим она вошла в перечень отраслей, нуждающихся в мерах государственной поддержки. Одной из таких мер стало предоставление туроператорам возможности отсрочки обязательств по турпутевкам, купленным до 31 марта 2020 года.