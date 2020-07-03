"Я бы сказала, что первые пару часов животные реагировали на посетителей, но быстро адаптировались. Зимой посетителей было мало, а потом (с закрытием в середине марта — ИФ) не стало вовсе. На отсутствие публики реагировали медведица Хаарчана и обезьяны. Приматы — из-за похожести на человека, а Хаарчана, потому молодая и очень игривая", — рассказал собеседник.

По словам сотрудника зоопарка, в первый день работы после перерыва, 29 июня, белая медведица была очень общительной.

"Она не переставала прыгать в воду, подплывать поближе к стеклу, работать на публику, но потом подуспокоилась. А приматы со временем стали больше реагировать друг на друга, чем на посетителей. В целом, животные в зоопарке спокойно на нас реагируют, мы не представляем для них опасности. Они будут чаще реагировать на сотрудника, чем на посетителя, от которого ожидать им нечего", — отметил собеседник.