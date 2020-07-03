"Члены оперативного штаба, просчитав все "за" и "против", сошлись во мнении, что загородные лагеря Чувашии этим летом открывать нецелесообразно", — говорится в сообщении.

Запрет не коснется республиканского детского санатория "Лесная сказка", который планирует принять детей 15 июля.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Надежда Луговская отметила, что, несмотря на то, что в регионе снижается число инфицированных COVID- 19, "для перехода на второй этап снятия ограничений оснований пока нет".

"Лесная сказка" — медицинская организация, имеющая соответствующую лицензию. Я считаю, что можно принять решение по открытию санатория для детей, которые нуждаются в реабилитации", — отметила Луговская.

Врио главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что, благодаря принимаемым мерам, ситуацию с распространением коронавируса на территории республики удается контролировать.

"Нас радует, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции не усугубляется. Стабильно продолжает снижаться количество заболевших и, соответственно, тех, кто проходит лечение в стационаре", — сказал Николаев.

В свою очередь министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов отметил, что на данный момент свободный коечный фонд в медучреждениях республики составляет 58,1%.

Ранее власти республики рассчитывали на возможное открытие детской летней оздоровительной кампании с 15 июля, окончательное решение планировали принять, исходя из эпидемиологической обстановки.

Как сообщалось, весной республиканский детский санаторий "Лесная сказка" был переведен в режим обсерватора. Там находились контактные пациенты, у которых был отрицательный первичный тест на COVID-19.

В начале июня обсерватор на территории санатория был закрыт, в учреждении была проведена дезинфекция.