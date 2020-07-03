"С 6 июля открываем летние загородные лагеря с круглосуточным пребыванием. Дневные — пришкольные, трудовые и профильные — смогут начать работу позже, с 20 июля, это связано с проведением единого государственного экзамена", — сообщил губернатор Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.

По его словам, заполняемость лагерей будет не более 50%. Поэтому некоторым учреждениям придется вернуть родителям деньги за путевки, которые приобретались заранее.

"Персонал лагерей пройдет тестирование на COVID-19 и будет находиться на работе всю смену. Это обязательное условие. В связи с этим дали возможность организациям самим решать, сколько она продлится — обычные три недели или сократится до двух", — написал губернатор.

Он добавил, что из-за позднего начала летней кампании пришлось отодвинуть сроки ее окончания — на 6 сентября. Всего в лагерях Ярославской области смогут отдохнуть около семи тысяч детей.