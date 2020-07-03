"Мораторий на строительство будет введен усеченно, поскольку строительная отрасль понесла большие убытки в период ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Поэтому мораторий в основном будет касаться строительных объектов, которые примыкают к береговой линии", — цитирует Имгрунта отдел информполитики администрации Ялты в пятницу.

Сити-менеджер города добавил, что в основном ограничения будут касаться работы во вторую смену.

Вместе с тем, на объектах, которые входят в федеральную целевую программу развития Крыма, работы в курортный сезон останавливаться не будут. "У нас есть стадион "Авангард", где порядка одного миллиарда рублей вложено в строительство. Сейчас мы ведем переговоры с подрядчиком о работе на объекте в три смены", — отметил Имгрунт.

По его словам, основные общестроительные работы там должны быть завершены к декабрю текущего года, в первом квартале 2021-го стадион должен быть сдан в эксплуатацию.

Как известно, Крым из-за COVID-19 открыл турсезон-2020 позже, чем в прошлые годы: для местных жителей — 15 июня, для жителей других регионов РФ — 1 июля.