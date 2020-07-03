"Турецкие власти проинформировали авиакомпанию Air Astana о том, что в течение двух недель въезд в Турцию для казахстанских граждан будет временно запрещен. Причиной стало усиление карантина, объявленное в Казахстане 2 июля", — говорится в сообщении авиаперевозчика, размещенного в пятницу в Facebook.

"По утверждению турецких властей, данные меры являются временными. Ожидается, что ограничения будут сняты через две недели", — отмечается в сообщении.

Вместе с тем в авиакомпании сообщили, что полеты из Алма-Аты и Нур-Султана в Стамбул и Анталью будут продолжены "с целью вывоза казахстанцев, возвращающихся домой после окончания отдыха в Турции".

2 июля госкомиссия Казахстана под председательством премьер-министра Аскара Мамина приняла решение ввести в стране с 5 июля сроком на 14 дней ряд ограничительных мер в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. Международное авиасообщение, в частности, будет сохранено, но без дальнейшего увеличения списка стран.

В Казахстане с 16 марта по 11 мая действовал режим чрезвычайного положения, введенный в связи с угрозой распространения коронавируса. Выполнение внутренних и международных регулярных пассажирских рейсов было приостановлено. 20 июня Air Astana возобновила полеты в Турцию.