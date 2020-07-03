"Сегодня вернулась первая группа медиков-волонтеров из пяти московских и областных больниц, которую российский турбизнес бесплатно отправил на отдых в Анапу и вернул домой. Сейчас собирается большая группа, 200 человек медиков, которые работали с коронавирусом. Их также отправят на отдых", — рассказал он на пресс-конференции в пятницу.

Российский союз туриндустрии (РСТ) совместно с Ассоциацией туроператоров России (АТОР) запустили акцию "Туризм России – медикам России". Ее цель – организовать для врачей, которые рискуют жизнью в борьбе с коронавирусом, бесплатные турпоездки по России и за рубеж после завершения пандемии.

Как отметил Игнатьев, в акции принимают участие 22 туркомпании, среди них туроператоры, пансионаты, базы отдыха и даже гиды. "Это говорит очень много об участниках туристского рынка, которые, несмотря на колоссальное финансовое давление, связанное с пандемией, предлагают бесплатно свои услуги", — добавил он.

Кроме того, по словам президента РСТ, представители турбизнеса Греции также предложили разместить медиков бесплатно на курортах страны. "Есть и цепочки отелей, которые предложили, допустим, 2 тыс. ночевок для российских медиков, но, к сожалению, пока в Греции. Как откроют границы, мы вывезем медработников на отдых за счет российского турбизнеса и вернем домой", — заключил он.