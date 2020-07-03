"В России начался туристический сезон, участники рынка долго ждали этого момента. Наверное, самый большой кризис в туриндустрии за последние 30 лет сейчас, наконец, завершается, и мы с удовольствием видим, что участники рынка приступили к работе. Но есть проблема, которая может отодвинуть восстановление отрасли и повлиять на работу участников рынка", — сказал он.

По словам Игнатьева, РСТ всегда выступал за цифровизацию и обеление отрасли, чтобы все участники рынка вели свою деятельность прозрачно, основываясь на законодательстве РФ, и в этом плане сам механизм электронной путевки не вызывает серьезных отторжений.

"Но те поправки, которые представлены ко второму чтению, не устраивают туристическое сообщество, так же, как и способ, которым они вносятся. На сайте Госдумы нет текста законопроекта со всеми изменениями, который будет обсуждаться во втором чтении 8 июля, мы даже не можем его посмотреть. А ведь это изменения в закон о туристской деятельности, по которому работает отрасль, он для нас как Конституция", — подчеркнул президент РСТ.

"Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры должны вводить информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. Как сообщалось, после того как Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении этой системы в России, его текст сильно изменился. В первой версии документа электронная путевка вводилась только для выездного туризма, теперь она распространяется на все виды туризма. Также появилось понятие туристского взноса, который взимается туроператором со стоимости реализованного турпродукта выездного, въездного и внутреннего туризма и перечисляется в гарантийный фонд в размере и порядке, установленном правительством. Средства из фонда можно расходовать на экстренную помощь туристам в случае банкротства туроператора и возмещение ущерба тем, кто не смог воспользоваться оплаченными путевками. Оставшиеся от решения этих задач средства в соответствии с документом, будут потрачены на развитие инфраструктуры туризма.

По словам Игнатьева, поправки ставят в неравное положение российских и зарубежных туроператоров. Он подчеркнул, что на рынке сейчас работают более 4 тыс. туроператоров по внутреннему туризму. В связи с тем, что поправки вводят для них два новых платежа, вырастет финансовая нагрузка для внутреннего туризма. Для зарубежных туроператоров, работающих на российском рынке, таких как Booking.com, эти платежи не будут обязательными. В результате продукт российских туроператоров станет неконкурентоспособным.

"Принятие поправок снова откроет окно входа на рынок для предпринимателей-мошенников. Несколько лет назад общественные объединения с регуляторами справились с этой проблемой, исключили вхождение мошенников в единый реестр. Сейчас любой предприниматель, который оплачивает взнос в новый фонд, может войти в реестр", — считает президент РСТ.

По его словам, еще одна проблема – в том, что закон вступает в силу уже 1 января 2021 года, и у туроператоров, которые и так находятся в тяжелых условиях из-за кризиса, связанного с пандемией, осталось очень мало времени на адаптацию к новым условиям работы.

Глава ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко считает, что действующий сейчас механизм регулирования туроператорской деятельности прошел проверку практикой и его можно считать эффективным. Он напомнил, что туроператоры формируют два вида фондов для помощи туристам.

"Вывоз туристов – это резервный фонд, а компенсации в случае отмены поездки – это фонды персональной ответственности. На сегодняшний день резервный фонд, который правительство РФ отдельным постановлением в 2020 году признало достаточным, составляет 421 млн рублей. Фонды персональной ответственности составляют 2 млрд 25 млн 293 тыс. рублей. За время существования фондов с рынка ушло 16 туроператоров, по 11 из них проводились выплаты. Величина выплат составляла до 100% тех потерь, которые понесли туристы. Я не беру случаи мошенничества, за них отвечают другие органы", — пояснил он.

По словам Осауленко, за три года более 50 компаний из 537, работающих на рынке выездного туризма, сформировали фонды персональной ответственности, что позволяет им не заключать договоры со страховщиками. Он подчеркнул, что в 2019 году ни один туроператор не ушел с рынка, и даже после начала пандемии коронавируса, в условиях полной остановки бизнеса, в отрасли не было громких банкротств.

Председатель комитета ТПП по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин считает, что законопроект не защитит потребителя, и не даст возможности работать туроператорам. По его мнению, его надо отозвать и отправить на новое рассмотрение. Эксперт также предполагает, что в случае принятия законопроекта вырастут цены на путевки, а сама система электронной путевки за пять лет разработки устарела и будет слишком дорого обходиться туроператорам.

"РСТ, ТПП, "Турпомощь" и другие заинтересованные объединения направили письма премьер-министру Мишустину, профильному вице-премьеру Чернышенко, заместителю руководителя аппарата правительства, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и ряду депутатов. В этих обращениях предлагается перенести обсуждение законопроекта в связи с теми проблемами, о которых мы здесь говорили", — рассказал Барзыкин.

"Мы предлагаем создать межрегиональную рабочую группу на базе Ростуризма, где мы могли бы вместе – представители бизнеса, смежных отраслей – представить свои предложения, замечания, обсудить вместе. Для отрасли жизненно важно сделать этот закон удобным, чтобы все участники могли чувствовать себя комфортно и работать на благо страны", — добавил Игнатьев.