Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Никитин.

"В Тамбовской области с 3 июля возобновлена деятельность спортивных клубов, фитнес-центров, а также бань, саун и соляриев при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

Внесены изменения и в работу музеев, которые теперь могут предоставлять услуги не только одиночным посетителям, но и проводить групповые экскурсии с участием в них не более пяти человек с обязательной предварительной записью.

Еще одним послаблением ограничений является возобновление в полном объеме деятельности детских садов без ограничений по наполняемости групп.

Кроме того, возобновлена деятельность организаций общепита на открытом воздухе, например, в летних кафе и на верандах.

Разрешено оказывать плановую стоматологическую помощь в областных государственных учреждениях здравоохранения при условии соблюдения методических рекомендаций Минздрава России. При этом частные клиники при оказании должны соблюдать рекомендации и предписания Роспотребнадзора.

Разрешена деятельность магазинов непродовольственных товаров, имеющие площадь торгового зала до 800 метров.

В очной форме могут работать образовательные организации, обеспечивающие реализацию программ повышения квалификации или профессиональной подготовки. Занятия разрешены в группах численностью до 12 человек.

По-прежнему сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также тех, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями. Граждане обязаны использовать средства защиты органов дыхания в общественных местах, в том числе в магазинах и общественном транспорте, подчеркивается в сообщении.

По данным оперштаба, в Тамбовской области на 3 июля официально подтверждено более 4,8 тыс. случаев COVID-19. Выздоровели более 3 тыс. человек, 19 скончались.