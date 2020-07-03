"Первым откроется санаторий-профилакторий "Металлург" в Златоусте, куда приедут 363 ребенка. Традиционно смена будет длиться 24 дня в санаториях и 21 день — в загородных лагерях. Но в этом году есть особенности, связанные с риском распространения коронавирусной инфекции", — отмечает пресс-служба.

Так, по словам министра соцотношений Ирины Буториной, в местах детского отдыха предприняты "беспрецедентные противоэпидемические меры".

В частности, исключается временный выезд детей и сотрудников, отменяются "родительские дни", выездные экскурсии, массовые мероприятия.

"Все в день заезда пройдут медицинский контроль и осмотр на наличие симптомов респираторных заболеваний. Но очень многое будет зависеть и от самих родителей, их ответственного отношения к подготовке детей для отправки на отдых", — цитирует Буторину пресс-служба.

"После того, как ребенок пройдет обязательное тестирование на COVID-19 для получения справки о неконтакте, очень важно до его отправки на отдых обеспечить соблюдение всех ограничительных мер. Это и масочный режим, и обработка рук, и минимум контактов вне семьи", — сказала глава ведомства.

Подопечные службы соцзащиты, как и в предыдущие годы, получат путевку бесплатно.

Ранее сообщалось, что муниципальные детские оздоровительные лагеря и санатории готовы к приему детей и ждут разрешения на открытие.

В то же время часть корпоративных баз и лагерей не будет открываться в этом году из-за сложности подготовки с учетом дополнительных санитарно-эпидемических требований. В их числе требование о снижении количества заполняемости смены вдвое, что, по оценкам некоторых компаний, экономически нецелесообразно.