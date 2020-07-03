"С 3 июля будут проводиться экскурсии по заповеднику для групп не более пяти человек. Музейные здания — Дом Толстого и Флигель Кузминских — можно посетить самостоятельно, без экскурсовода", — говорится в сообщении.

При этом вход в музейные здания ограничен: одновременно в здании могут находиться не более 10 человек.

Также возобновляет свою работу конюшня. По выходным в Кузне мастера народного творчества проводятся мастер-классы.

Кроме того, возобновили работу и филиалы музея. В усадьбах Никольское-Вяземское и Пирогово, в Крапивенском краеведческом музее, а также в музейных комплексах на станциях Козлова Засека и Щекино экскурсии будут проводиться для групп не более пяти человек.

При посещении зданий, а также во время проведения экскурсий по заповеднику необходимо соблюдение масочного режима и социальной дистанции, отметили в пресс-службе.

Музей-усадьба "Ясная Поляна" и его филиалы приостановили прием посетителей с 18 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Также были отменены все мероприятия, проводимые музеем.

Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.