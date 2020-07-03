"Доступны для посещения будут 575 метров. Мы планируем закончить оборудование пещеры к концу 2020 года, соответственно, открытие в проекте — 2021 год", — сказал Самохин в ходе онлайн-пресс-конференции в Симферополе в пятницу.

Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, найдены в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года. Среди них — кости древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, носорогов, останки мелких животных — грызунов, земноводных, птиц.

Разрозненные кости обнаружили в разных участках пещеры, протяженность ее разведанной части превышала один километр.

В 2020 году спелеологи нашли 400-500 метров новых ходов.

Четырехполосная магистраль "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Дорогу строит компания ВАД.