"Иностранные граждане, проживающие в Алжире, Австралии, Канаде, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанде, Сербии, Республике Корея, Таиланде, Тунисе, Уругвае, могут въехать в Италию, но им придется пройти фидуциарную изоляцию в течение 14 дней", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что каждые две недели список стран, которым разрешен въезд в Италию, будет пересматриваться.

ENIT напоминает, что въезд в Италию с целью туризма разрешен лицам, пребывающим из стран ЕС, стран-участниц Шенгенского соглашения, а также Великобритании, Северной Ирландии, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

"Каждый, кто находился в любой другой стране за 14 дней до въезда в Италию, в любом случае будет подвергнут изоляции в течение 14 дней", — добавляется в сообщении.

На сайте МИД Италии уточняется, что самоизоляцию граждане 14 стран не входящих в Евросоюз могут пройти в любом месте в стране, если там они будут в течение 14 дней находиться в изоляции от других людей. Если адрес находится в регионе, отличном от места прибытия, следует как можно быстрее добраться до него на личном транспортном средстве, внутреннем рейсе, такси или арендованном автомобиле, использовать общественный транспорт запрещено.