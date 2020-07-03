"Закон был принят опросным голосованием, с помощью именных подписных листов. В голосовании приняли участие 57 депутатов, все они проголосовали "за". Предложено в этом году, в связи с тяжелой ситуацией в курортной отрасли, приостановить взимание курортного сбора. В 2021 и 2022 годах — снизить сбор с 50 до 30 рублей, а для жителей Алтайского края сделать льготу и курортный сбор с них не взимать", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это мера поддержки отрасли, которая находится в сложной ситуации из-за распространения коронавируса — ее ждет долгий процесс восстановления.

Как сообщалось, проект закона был внесен Белокурихинским городским советом депутатов. Он получил положительное заключение губернатора Алтайского края Виктора Томенко. В первом чтении проект закона был принят 29 июня.

На депутатской сессии в апреле этого года было принято решение, что санатории Белокурихи могут не перечислять собранный курортный сбор до конца текущего года.