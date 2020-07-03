"Уже завтра залы античной и византийской экспозиций возвращаются к своему прежнему режиму работы. Для посещения также будет доступна временная выставка "Археология и Крымская война. Эпизоды", посвященная Севастополю в Крымской кампании 1854-1855 годов", — сообщается на сайте учреждения в пятницу.

В пресс-службе "Херсонеса Таврического" агентству "Интерфакс-Юг" уточнили, что в залы можно попасть только в масках, внутри обязательно соблюдение дистанции.

К открытию летнего сезона запланировано торжественное мероприятие. Состоится концерт классической музыки в исполнении сводного оркестра крымского соединения войск национальной гвардии и награждение победителей детского историко-литературного конкурса.

Территория музея-заповедника площадью более 40 га была открыта для посетителей 18 июня с рядом ограничений: всех просят соблюдать дистанцию, численность экскурсионных групп не превышает пяти человек.

Херсонес — древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. Заповедник в 2013 году внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Указом президента России Владимира Путина "Херсонес Таврический" в декабре 2015 года отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.