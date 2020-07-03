"Испания 4 июля откроет границы для 12 стран за пределами ЕС. Речь идет об Австралии, Канаде, Южной Корее, Грузии, Японии, Черногории, Новой Зеландии, Руанде, Таиланде, Тунисе, Сербии и Уругвае. Кроме того, остались под вопросом еще три страны – Китай, Марокко и Алжир, с которыми Испания готова открыть границы и возобновить авиасообщение только на принципе взаимности", — пишет издание.

Как отмечает газета, списки государств формировались с учетом эпидемиологической ситуации на фоне пандемии. Между тем, только четыре из вышеупомянутых стран (Сербия, Черногория, Тунис и Южная Корея) в настоящее время разрешают испанским туристам въезд на их территории. Причем в случае с Южной Кореей путешественники обязаны по прилету пройти двухнедельный карантин. То же самое касается корейских туристов в Испании.

Большинство стран, гражданам которых Испания разрешит въезд с субботы, вовсе закрыты для иностранцев.

Испания открыла границы со странами Шенгенского соглашения 21 июля. 1 июля страна открыла сухопутную границу с Португалией.