Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли перспективы хотя бы частичного открытия границ России с какими-либо зарубежными странами, Песков сказал: "Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось".

При этом он отметил, что этот вопрос больше относится к ведению координационного штаба в правительстве РФ.

Он также сообщил, что ситуация на границе России с рядом государств, где из-за ограничительных мер скопилось большое число иностранных граждан, непростая, но российская сторона предпринимает все возможное для координации своих действий с партнерами из этих стран.

"Об этом хорошо известно нашему штабу", — сказал Песков, комментируя ситуацию на границе России с рядом стран СНГ, где скопилось большое количество людей во временных пунктах содержания. Иностранные граждане в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, не могут пройти границу, и находятся в этих пунктах.

По словам Пескова, российская сторона предпринимает все возможное для координации работы со своими зарубежными коллегами. "Ситуация, конечно, нелегкая, нам об этом хорошо известно", — сказал Песков.