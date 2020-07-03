Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, условия соглашений одобрили все ирландские пилоты и 96% пилотов в Великобритании.

Ryanair рассчитывает, что эта мера позволит минимизировать сокращение штата в условиях пандемии, вызванной COVID-19.

"Эти соглашения демонстрируют, что пилоты Ryanair готовы работать на авиакомпанию в период кризиса COVID-19, когда трафик Ryanair снизится на 50%, по значительно меньшей ставке в ближайшем будущем", — говорится в сообщении авиакомпании.

Помимо этого, авиаперевозчик заключил соглашения с ирландским и британским профсоюзами бортпроводников о снижении зарплат на 10% на четыре года.

Авиакомпания также сообщила в четверг, что в прошлом месяце перевезла 400 тыс. пассажиров, что на 97% меньше по сравнению с июнем 2019 года.