"В рамках форума для гидов и экскурсоводов пройдут семинары и мастер-классы, а для студентов и школьников — открытые лекции об античной истории юга России", — сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

Ученые, политики, представители музейного сообщества, журналисты, представители власти и бизнеса из России, Греции, Турции, Италии и Болгарии обсудят влияние античной цивилизации на развитие России и мира.

Кроме того, ведущие виноделы России обсудят перспективы развития эногастрономического туризма "Античный код российского виноделия".

"Целью проведения форума является развитие культурно-познавательного туризма в новых реалиях, сохранение уникального исторического и природного наследия России, просвещение и воспитание туристов нового поколения", — приводятся в сообщении слова руководителя оргкомитета форума Христофора Константиниди.

В 2019 году был разработан и реализован межрегиональный проект "Золотое кольцо Боспорского царства" — маршрут, объединяющий 10 городов и более 200 достопримечательностей Краснодарского края, Ростовской области и Крыма. В связи с этим на форуме запланирован старт журналистского конкурса "Боспор-2500: Античное наследие России", организуемого Союзом журналистов России совместно с Союзом предприятий печатной индустрии.

В рамках форума запланировано подписание соглашения о сотрудничестве между Общенациональным союзом индустрии гостеприимства и проектом "2500-летие образования Боспорского царства".