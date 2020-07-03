"В условиях карантинных ограничений Sun Family Club работал в онлайн-формате. 15 июля детские клубы Sun Family Club откроются в отеле "Бархатные сезоны" в Сочи, в пансионате "Югра", комплексе "Хуторок" и отеле "Миракле" в Анапе, в пансионатах "Кубань" и "Кабардинка" в Геленджике", — сообщили в пресс-службе.

Сеть детских клубов Sun Family Club началась с трех турецких гостиниц, сейчас такие клубы работают в 13 странах и 150 отелях. За 11 лет работы клубов в них провели время более миллиона детей. В штате Sun Family Club более 350 педагогов, прошедших серьезный отбор и профессиональное обучение.

Как сообщили в компании, 30 июня на Youtube вышел десятый, юбилейный выпуск проекта "Sun Family Club. Вместе на расстоянии".

"Проект был задуман весной в помощь родителям в самоизоляции. Педагоги авторского клуба Coral Travel проводили занятия дистанционно каждый вторник. Дети играли, рисовали, мастерили, экспериментировали, занимались йогой, танцевали. Каждый выпуск был посвящен одной теме, их названия привлекали детей самых разных возрастов, например, "Время динозавров", "Античные времена" или "Времена самураев". Помимо десяти "Путешествий по реке времени" вышло два специальных выпуска – "Раннее развитие" и "Волшебный мир шахмат". Ролики набрали более 400 тыс. уникальных просмотров", — рассказали в Coral Travel.

В компании напомнили, что собственная полетная программа туроператора в Сочи стартует 21 июля, в Анапу – 22 июля. Рейсы будет выполнять авиакомпания Royal Flight на Boeing 737 два раза в неделю из аэропорта Домодедово. С августа количество рейсов на оба курорта будет увеличено до трех в неделю.