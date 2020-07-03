Организаторы планируют провести показательное выступление 15 августа. Для зрителей вход в крепость будет открыт с 10:00.

"Русборг — замечательный фестиваль, который тысячи людей ждут с нетерпением. Это событие, позволяющее участникам и зрителям прикоснуться к истории и национальной культуре вживую", — приводит пресс-служба слова главы администрации региона Игоря Артамонова.

Как рассказали организаторы, программа фестиваля будет немного скорректирована. Она включит в себя часть программы "Ладейного поля", которое обычно проводится в августе. Также почти все организаторы конкурсов уже подтвердили свою готовность провести на "Русборге" показательные выступления.

Фестиваль исторической реконструкции раннего Средневековья "Русборг" проходит с 2005 года и является одним из крупнейших в Европе. Ежегодно его посещают до 30 тыс. гостей и участников. Обычно проходит в первой декаде мая.