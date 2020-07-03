"С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода, значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на 7°C и более", — говорится в пресс-релизе.

Спасатели советуют крымчанам и туристам по возможности находиться в тени, надевать светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) и головные уборы, пить больше воды и не употреблять алкоголь, принимать прохладный душ.

"Запрещается разводить костры в лесу, курить там, бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал, на освещенной солнцем лесной поляне — бутылки, осколки стекла, другой мусор, выжигать траву, а также стерню на полях", — напоминает МЧС Крыма.

По прогнозам синоптиков, днем 3 июля в Крыму +29°C... +34°C.