"После четырех месяцев карантина на Гоа возобновили работу в соответствии с разработанными санитарными нормами 250 отелей и некоторые туристические достопримечательности. По словам министра туризма штата Манохара Айгаонкара, граждане Индии должны при себе иметь медицинские справки об отсутствии коронавируса", — пишет портал.

Как отмечает издание, туристу необходимо получить справку об отсутствии COVID-19 не ранее, чем за 48 часов до прибытия. В качестве альтернативы можно сдать тест на коронавирус в самом штате Гоа за свой счет, но после этого два дня нужно находиться в изоляции в гостиничном номере в ожидании результата теста. В случае подтверждения COVID-19 отель превращается в обсерватор.

Решение о возобновлении туризма было принято в связи с просьбами представителей турбизнеса, которые жалуются на отсутствие финансовой поддержки. По их мнению, если материальной помощи нет, то власти должны позволить возобновить работу объектов туриндустрии хотя бы для внутренних туристов.

Туризм приносит более 9% в ВВП штата Гоа, из-за пандемии коронавируса и карантина туристическая отрасль очень сильно пострадала, поскольку курорты штата очень популярны среди иностранных туристов, в первую очередь из России и стран Европы.