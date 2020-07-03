"Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса", — сказал Мурашко в интервью "Интерфаксу" в пятницу.

Отвечая на вопрос, правильно ли продолжать носить маску на улице, министр ответил утвердительно. Вместе с тем, по его словам, "все зависит от ситуации — если рядом нет большого количества людей, можно обойтись без нее, например, на даче".

"Но если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам — здесь ношение маски является оправданным. Плюс нужно учитывать, что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, а маска — это барьер, она сдерживает вирус. Есть правила по смене масок спустя пару часов, нужно эти правила соблюдать", — подчеркнул министр.

Он отметил, что "инфекция пока не является полностью фармацевтически управляемой, если появится средство, в котором будем на 100% уверены, как для профилактики, так и для лечения, и особенно когда появится коллективный иммунитет, тогда маски можно будет снять".