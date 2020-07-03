Для осмотра будут открыты территория крепости, экспозиции в Новой и Старой тюрьме и обзорный маршрут "Невский променад". Временно экскурсионное обслуживание осуществляться не будет, но на всей территории острова организована радиотрансляция с записью экскурсии по музею, из которой посетители смогут получить всю основную информацию об истории крепости.

На территорию музея допускаются посетители только в масках и перчатках, будет ограничено количество посетителей, единовременно находящихся на территории крепости, а также количество посетителей на экспозициях музея (с учетом соблюдения социальной дистанции 1,5 метра).

Временно не будут работать кафе и сувенирные магазины.

Кроме того, 6 июля для посетителей открываются музейные некрополи, подведомственные Музею городской скульптуры.

Петербуржцы смогут посетить некрополь XVIII века, мастеров искусств и некрополь "Литераторские мостки".

"Посещение музейных некрополей возможно только в гигиенической маске. Также мы просим соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров и, по возможности, пользоваться безналичной оплатой. При необходимости посетители могут воспользоваться антисептиками, которые будут размещены в специально обозначенных местах", — говорится в сообщении пресс-службы музея.