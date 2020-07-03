"Мы посмотрим сегодня площадку (для создания "Артека" — ИФ). Здесь большая история, ведь 3 июля последние ребята из "Артека" с Крыма были эвакуированы и, фактически, это одна из самых длинных смен была в то время — по понятным причинам. Поэтому возрождение сибирского "Артека" будет хорошим знаком с учетом этой природы инфраструктуры", — сказал Кравцов в рамках своего рабочего визита в Алтайский край.

Он отметил, что это будет "хорошая оздоровительная площадка".

"Мы рассматриваем разные варианты (для размещения "Артека" — ИФ), в том числе территорию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь"", — подчеркнул Кравцов.

Алтайский "Артек" — неофициальное название детского оздоровительного лагеря "Артек", который был эвакуирован в годы Великой Отечественной войны из Крыма в Белокуриху.

Всего было эвакуировано около двухсот отдыхавших в лагере детей из оккупированных стран. Для них смена оказалась самой длинной за всю историю лагеря — четыре года.