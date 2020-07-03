"Восстановление базового спроса (бизнес сегмент, индивидуальный и групповой) можно ожидать с началом осени. Туристский спрос, особенно в формате организованных тургрупп из-за рубежа, все еще может проявиться до конца лета — в случае отмены действующего запрета на международные перевозки", — говорят в компании.

Там пояснили, что для московских отелей доля иностранных граждан традиционно составляет 40-60% от всей клиентуры. И снятие ограничений будет очень существенным фактором для роста операционных показателей.

Что касается нового предложения в отелях Москвы, то за пять месяцев года его не было.

"На фоне фактической приостановки работы гостиничного сектора, все запланированные открытия новых объектов были перенесены на второе полугодие 2020 года", — рассказали эксперты.

Сейчас номерной фонд классифицированных КСР Москвы (без учета хостелов и апартаментов) составляет 57,6 тыс. номеров. Загрузка за пять месяцев составила около 39%. При этом спрос был частично замещен сегментом госсектора (размещение врачей по фиксированным тарифам).