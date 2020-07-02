"По предварительным данным, 10 июня 2020 года в 18:15 мск экипаж воздушного судна, следовавшего рейсом Осло-Дубай, доложил о срабатывании датчика системы TCAS (система предупреждения столкновения самолетов) в то время, когда рейс Ростов-на-Дону — Москва-Домодедово выполнял набор высоты. Воздушные суда следовали на встречных курсах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию безопасного воздушного движения.

В свою очередь, пресс-служба авиакомпании S7 Airlines, самолет которой был одним из участников инцидента, заявила, что датчик опасного сближения сработал на обоих воздушных судах и "экипажи корректно оценили и грамотно отработали возникшую ситуацию".

"Все современные самолеты оборудованы системой предупреждения опасного сближения, которая при необходимости заблаговременно подает экипажу сигнал о возможном конфликте в движении. Если ситуация усугубляется, система дает пилотам команду на спуск или набор высоты. Таким образом, у пилотов всегда есть время совершить безопасный маневр, даже если соответствующее распоряжение от диспетчера не поступило", — говорится в сообщении авиакомпании.

Также о проведении проверки по данному инциденту заявила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.