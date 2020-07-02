Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, с понедельника откроются Петропавловская крепость, Музей музыки в Шереметевском дворце, Музей Суворова, Музей обороны и блокады Ленинграда, Литературный музей "XX век" и ЦВЗ "Манеж".

Так, в Манеже начнет работу выставка "Иной взгляд. Портрет страны в объективе агентства Magnum", представляющая работы легендарных фотографов с 1947 по 2019 годы. В Музее обороны и блокады будет по сеансам организовано посещение музейной экспозиции и выставок, которые открылись в онлайн режиме в период карантинных ограничений. Это выставка "Такой у войны масштаб: военные топографы в обороне Ленинграда" и выставка "Соломон Юдовин. Графика".

В Музей музыки — тематическиие выставки "Музыкальный салон графов Шереметевых", "Древняя Греция в представлении XIX века", "Парижский кабинет Александра Глазунова". В Музее Суворова продолжат работу выставка "Священная Победа", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и выставка "Мундиры и судьбы".

7 июля откроются музейная экспозиция Гатчинского дворца, Музей Достоевского и Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме.

В период с 12 по 15 июля возобновят работу в качестве музеев Исаакиевский собор и Спас на крови. В Музее камня в Ризнице храма до введения ограничительных мер была открыта выставка новых поступлений "Ищите и обрящете", она продолжит свою работу.

12 июля откроет свои двери исторический парк "Россия — моя история", где будет представлена выставка современных российских художников "Реалисты России".

Музеи будут работать в соответствии со стандартом безопасности, утвержденным Роспотребнадзором: с термометрией посетителей на входе, обязательным ношением масок и перчаток, соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра.