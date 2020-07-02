В четверг авиакомпания Nordwind сообщила, что скорректировала летнее расписание полетов на фоне продолжающейся пандемии COVID-19. Туристы в соцсетях пишут, что авиаперевозчик уведомил их об отмене рейсов по смс. Также они сообщали, что компания предлагала не полный возврат средств, а сертификат на скидку.

«Авиакомпания на фоне продолжающейся пандемии COVID-19 скорректировала летнее расписание полетов в связи с низкой загрузкой некоторых рейсов. Мы не отказываемся от рейсов и направлений. Если условно из какого-то города было 20 рейсов в неделю, то их стало 18 в связи с оптимизацией маршрутной сети. Не все рейсы заполняются. А летать с низкой загрузкой сейчас не может себе позволить ни одна авиакомпания», — пояснила Подгорная, добавив, что оптимизация затронула только рейсы на тех направлениях, где их «более чем достаточно».

Как заявила директор туроператора, клиенты приобретали как туры, так и отдельно авиабилеты. «В связи со сложившейся ситуацией мы предлагаем либо перенести поездку, либо вернуть деньги. Если турист – реальный пассажир авиакомпании, то ему вернут живые деньги в течение трех дней на банковскую карту, а не ваучеры», — подчеркнула Подгорная.

Как сообщает Nordwind, в ходе оптимизации авиакомпания отложила до третьей декады июля перезапуск программы полетов в Москву из Перми, Уфы, Челябинска, Казани, Нижнекамска и Барнаула, были проведены точечные корректировки расписания рейсов по маршруту Москва-Санкт-Петербург, также сократилось число рейсов в Сочи и Симферополь и другие аэропорты Краснодарского края.

«Изменения не оказали существенного влияния на расписание прямых регулярных рейсов из Москвы и регионов РФ в города-курорты Черноморского побережья. Авиакомпания выполняет все полеты в стабильном режиме и гарантирует выполнение всех обязательств», — отметили в Nordwind.

В компании также добавили, что пассажирам с билетами на рейсы с измененным расписанием компания предложит оформить возврат денег. Также возможно поменять дату вылета.

Кроме того, Nordwind отложила несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Горно-Алтайск в связи с продлением карантина в регионе. Pegas Touristik предлагает туда туры на 7-10 дней на популярный оздоровительный курорт «Белокуриха», а также экскурсионные туры к Мультинским и Шавлинским озерам.

По словам Подгорной, туристы, которые приобрели билеты на рейсы или туры на Алтай, охотно согласились на перенос поездок. «У нас достаточно туристов приобрели туры на Алтай. Мы предлагаем возврат денег, либо перенос поездок. Большинство соглашаются перенести, чтобы поехать сразу после снятия карантина», — рассказала она.

Как отметила директор Pegas Touristik, похожая ситуация обстоит с поездками на Байкал, поскольку Иркутская область также продлила карантин. «Иркутская область продлила карантин, значит туда мы не полетим. Можно отправиться в Бурятию, но там долгий трансфер, который устроит не каждого туриста. Власти приняли решение, и мы не можем на него повлиять», — заключила она.