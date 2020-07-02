"1 июля в Московской области официально открыли купальный сезон. Заходить в воду рекомендуется только в специально оборудованных местах", — говорится в сообщении.

Интерактивная карта пляжей и мест отдыха у воды размещена на официальном сайте правительства Московской области.

С 1 июля в Московской области открылись 149 пляжных территорий и зон отдыха у воды, из них 105 муниципальных, 44 частных.

На всех готовых к открытию пляжах, был проведен анализ воды и песка. Согласно заключениям Роспотребнадзора на 49 пляжах можно купаться в водоемах, на оставшихся — в специально оборудованных бассейнах.

На пляжах Московской области должен соблюдаться санитарный режим, а именно: нанесена разметка социальной дистанции, проводиться дезинфекция шезлонгов после каждого использования, масочный режим персонала, дезинфекция туалетов, санитарная обработка раздевалок и душевых не реже 1 раза в день.