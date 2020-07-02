По мнению экспертов ЮНКТАД, это нанесет серьезный удар по экономике многих стран — не только развивающихся, но и богатых. В докладе говорится, что для множества стран туризм служит основной их экономики. И сектор туризма в последние года развивался очень успешно: за последние 20 лет его оборот вырос более чем втрое — с $490 млрд до $1,6 трлн. Но все изменилось с появлением COVID-19.

Карантинные меры, ограничения на поездки, сокращение доходов населения и неуверенность в будущем — все это уже серьезно сказывается на туристической индустрии и может затормозить ее восстановление.

При том, что все больше стран открывают двери для туристов, потери сектора за прошедшие четыре месяца, скорее всего, составят $1,2 трлн. Если застой в туризме продлится восемь месяцев, то они вырастут до $2,2 трлн, что равняется 2,8% глобального ВВП. Ну, а при самом пессимистическом сценарии, предусматривающем паузу в 12 месяцев, эти цифры составят, соответственно, $3,3 трлн и 4,2%.

"Эти цифры ясно демонстрируют то, о чем мы так часто забываем: о его [туризме] важной роли в экономике стран и в жизни миллионов людей по всему миру", — отметила эксперт ЮНКТАД Памела Кок-Гамильтон, чьи слова цитирует центр новостей ООН. "Для многих стран, таких как малые островные развивающиеся государства, обвал туризма означает коллапс перспектив развития, — добавила она. — Мы просто не можем этого допустить".

Сильнее всего пострадают развивающиеся страны: например, даже при самом оптимистическом сценарии Кения, Египет и Малайзия потеряют 3% своего ВВП, а Ямайка и Таиланд — соответственно, 11 и 9%.

Но последствия сокращения туризма ощутят на себе также европейские страны и США. Для Греции, Италии, Португалии, Испании, Франции и США беспрецедентное сокращение числа иностранных туристов обернется потерями в миллиарды долларов.

Причем, коллапс туристической индустрии по принципу домино повлияет и на другие сектора экономики, включая сферу питания, обслуживания и индустрию развлечений. Эксперты подсчитали что каждый миллион долларов, недополученный сектором международного туризма в той или иной стране, обернется сокращением национального дохода на $2-3 млн.

Множество сотрудников туристической индустрии останутся без работы. По некоторым данным, безработица среди работников низкой квалификации может достичь 17%. Причем, по подсчетам ЮНКТАД, у женщин вероятность потерять работу выше, чем у мужчин.