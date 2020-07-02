При этом отмечается, что в номерах для проживающих должна находиться кухня для самостоятельного приготовления пищи и санузел.
"Решение принято по итогам совещания с представителями туристической отрасли и областного управления Роспотребнадзора. При соблюдении отельерами необходимых требований сможем постепенно снимать ограничения в сферах, важных для туриндустрии. Планируем не просто восстанавливать туристический поток, но и наращивать его", — приводятся в сообщении слова губернатора Сипягина.
Ранее в регионе было принято решение о снятии ограничений с санаторно-курортных организаций с медицинскими лицензиями, которые предоставляют услуги только жителям Владимирского региона, а также с объектов общественного питания при этих организациях.