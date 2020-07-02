"В правительстве Московской области прошло межведомственное совещание, на котором рассмотрены проекты в сфере экологического туризма для выдвижения на Всероссийский конкурс по определению пилотных территорий для создания туристско-рекреационных кластеров. (...) По итогам обсуждения было принято решение считать приоритетным проект создания кластера "Руза заповедная", — говорится в сообщении.

В обсуждении приняли участие представители Минэкологии, Комитета по туризму, а также эксперты и представитель общественности.

"Именно в Рузском округе больше всего особо охраняемых природных территорий — 17 заказников и памятников природы. В свое время здесь существовала развитая инфраструктура отдыха и туризма, включавшая более 70 объектов. Большинство из них сегодня заброшено. Проект "Руза заповедная" предполагает возрождение этой инфраструктуры для развития экологического и познавательного туризма", — приводятся в сообщении слова замминистра экологии и природопользования Московской области Ирины Стальновой.

Концепция "Рузы заповедной" предполагает создание семи парковых пространств, которые будут объединены "зелеными маршрутами" — заповедными тропами для экотуризма. Помимо этого, в Рузе планируется создать учебно-образовательный экологический центр и объекты туристическо-рекреационной инфраструктуры.