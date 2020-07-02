"В текущем году туристская отрасль столкнулась с сильнейшими вызовами в результате распространения коронавирусной инфекции и приостановки деятельности. По итогам пяти месяцев падение турпотока превысило 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в парламенте КБР.

Такие данные на очередном заседании парламента КБР привел премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков в отчете о состоянии отраслей экономики региона, уточнил собеседник агентства. По словам Мусукова, среди первоочередных задач регионального правительства — создание условий для скорейшего возобновления работы предприятий рекреационной сферы. В настоящее время перечень объектов курортно-рекреационного и туристического комплекса КБР насчитывает 221 предприятие. За 2019 год в республике отдохнули 602 тыс. человек, что на 9% превышает показатель 2018 года.